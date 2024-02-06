جامعة الإسكندرية تنظم رحلات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة الإسكندرية زيارة طلابية لمعرض القاهره الدولي للكتاب اليوم، تضمنت الزيارة تكريم الطالبة إسراء أحمد موسى من كلية التربية، من قبل دار صفقات كتابية للنشر والتوزيع، حيث شاركت بكتاب سيرافينا ضمن أنشطة معرض الكتاب، وتم منحها شهادة تقدير ودرع تكريم.



وأعربت الطالبة عن سعادتها بهذا التكريم موضحة أنها تمارس نشاطها الأدبى والفنى من خلال الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، كما أنها تتميز بموهبتها في الرسم والفنون التشكيلية.

ياتي هذا فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تشجيع الطلاب للاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية.