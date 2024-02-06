بعد السعودية.. أمير الكويت يزور سلطنة عمان

غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له الكويت ظهر اليوم متوجهاً إلى سلطنة عمان، وذلك في أعقاب زيارته الأخيرة الي المملكة العربية السعودية .

ووفق صحيفة الجريدة الكويتية؛ فإن ذلك يأتي في اطار زيارة رسمية حيث سيشارك بجانب السلطان العماني هيثم بن طارق في حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية.

وكان في وداع امير الكويت نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون و الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله والشيخ صباح الخالد و الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.