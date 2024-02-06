لدعم الحماية المدنية.. محافظ الدقهلية يشهد استلام سيارتي إطفاء ولنش إنقاذ نهري

شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية استلام المحافظة سيارتي اطفاء خفيفة الحركة بماكينات اطفاء نقالي ولنش انقاذ نهري وتجهيزاتهم لدعم برنامج الحماية المدنية بالدقهلية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للدقهلية .

وقال "مختار" انه تم توفير سيارات الاطفاء واللنش الجديد بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه وذلك من خلال مناقصة عامة تم طرحها من خلال الديوان العام.

حضر التسلم العميد اشرف جلال مدير ادارة الحماية المدنية بالدقهلية والعميد ياسر البردويل مسئول سيارات الاطفاء بالإدارة.

وأكد “مختار” إن قوات الحماية المدنية هي درع الأمن والأمان للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة في حالات حدوث الحوادث والحرائق.

واشاد "مختار" بجهود رجال الحماية المدنية من أجل الحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، مشيرا إلى اهمية الجاهزية الدائمة للتعامل الفوري مع اية احداث طارئة.

و اوضح مدير ادارة الحماية المدنية ان سيارات الاطفاء واللنش النهري للانقاذ التي تم استلامهم اليوم تأتي في اطار الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية وتعد اضافة كبيرة لبرنامج الحماية المدنية بالمحافظة.



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