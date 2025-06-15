استغاثت بالأهالي.. أجنبي يتحرش بفتاة داخل محل بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالبجيزة في إلقاء القبض على شاب أجنبي تحرش بفتاة داخل محل تعمل به بمنطقة الطالبية.

وردت إشارة لمديرية أمن الجيزة، من قسم شرطة الطالبية، تفيد بتعرض فتاة للتحرش داخل محل تجاري تعمل به في الطالبية.

بإجراء التحريات، تبين أن شابا يحمل جنسية أجنبية، تم تحديد هويته، اعتدى على الفتاة أثناء عملها داخل المحل، ما دفعها للاستغاثة بالأهالي ورواد المحل الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهم وإبلاغ الشرطة.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، حيث تحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.