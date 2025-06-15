خطوط بأرقام مميزة.. حيلة جديدة من شخصين للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير خطوط هواتف محمولة مميزة لهم.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين، تخصص نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إستدراجهم وإيهامهم بقدرتهم على توفير خطوط هواتف محمول بأرقام مميزة "خلافاً للحقيقة"، والإستيلاء على أموالهم بأسلوب "المغافلة".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (مبلغ مالى – خطوط هواتف محمولة) ، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.