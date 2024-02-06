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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير القومي للحوكمة تشارك بحفل تخرج الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا"

شريفة الشريف
شريفة الشريف

شاركت اليوم د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في افتتاح حفل تخرج الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة، وذلك بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، د. حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي.


وخلال كلمتها أشارت د. شريفة شريف إلى أن حفل اليوم يعد تتويج لرحلة طويلة، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت كفكرة في 2018 الهدف منها تمكين الشباب وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة الأممية، ثم تم تنفيذها في 2020 للدفعة الأولى من الشباب، وتلتها الدفعتين الثانية والثالثة، حتى الوصول إلى تخريج عدد 3600 شاب وشابة على مستوى 27 محافظة و 24 جامعة حكومية وخاصة، موضحة أن الورش التدريبية بالمبادرة تم تقديمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات مثل حياة كريمة والهلال الأحمر، وكذلك التعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.  

 

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كما أكدت شريف على وجود عدد من الرسائل التي تتضمنها المبادرة منها تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، وتمكين ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، ومراعاة النوع الاجتماعي، كما أن المبادرة تتميز بأنها تقدم من الشباب إلى الشباب، فضلا عن الاعتماد على مشروعات ريادة أعمال مستدامة.
تابعت شريف أن مبادرة كن سفيرًا تم الاعتراف الدولي بها من جانب إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة UNDESA. 


وثمنت شريف دور فريق عمل مبادرة كن سفيرًا، متقدمة بالشكر إلى د. حسين أباظة على الجهد الذي يقدمه للشباب في المبادرة.

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