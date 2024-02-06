125 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 125 مستوطناً إسرائيليا باحات المسجد الأقصى اليوم، وقاموا بجولات استفزازية للفلسطينيين وسط حماية من قوات الاحتلال، وجرى الاقتحام على فترتين خلال الصباح و بعد الظهر حيث ادي المستوطنين طقوسا تلمودية.

في غضون ذلك نجحت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وكتائب المجاهدين في استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة

كان اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أكد ان الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وأشار القدرة في تصريحات له؛ الي ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

ولفت الي ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الي ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف.

وقال إن طواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف

وأتم تصريحاته قائلا : الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.