أخبار العالم

النفط يرتفع وسط تقييم بيانات المخزون الأمريكي وزيادة إنتاج "أوبك+"

أ ش أ

 سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية اليوم (الأربعاء) ، مع تقييم المتداولين لتقرير مخزونات أمريكية متباين، وتركيزهم على النظرة المستقبلية للإمدادات، في ظل الزيادة المحدودة المقررة في إنتاج تحالف "أوبك+" خلال نوفمبر المقبل.


وارتفعت عقود خام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتصل إلى 65.91 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 62.23 دولار للبرميل.


وكان الخامان قد أنهيا جلسة أمس الثلاثاء على استقرار نسبي بعد تقلبات حادة خلال التداولات.


وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 2.25 مليون برميل.


وجاءت هذه الزيادة بعد تراجع في الأسبوع السابق بلغ 3.674 مليون برميل، ما يعكس مؤشرات على ضعف الطلب، وهو عامل سلبي نسبيا لأسعار الخام.


في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 1.3 مليون و1.8 مليون برميل على التوالي، في إشارة إلى استمرار الطلب المستقر على الوقود، رغم تباطؤ عمليات التكرير بسبب بدء موسم الصيانة الدورية.


وينتظر المتعاملون صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة (EIA) في وقت لاحق اليوم لتأكيد هذه الأرقام.


وجاءت مكاسب الأسعار وسط استمرار المخاوف من فائض المعروض، بعدما قرر تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي زيادة إنتاجه بمقدار متواضع يبلغ 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر، وهي نفس الزيادة التي أُقرت لشهر أكتوبر.


وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة حذرة للحفاظ على استقرار السوق مع استعادة الحصص تدريجيا.


في الوقت نفسه، يواصل المنتجون من خارج التحالف، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، ضخ النفط بمستويات قريبة من الأرقام القياسية، في حين تظهر مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب العالمي.


وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد رفعت أمس الثلاثاء توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة لعام 2025 إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 13.53 مليون برميل يوميا، مقارنة بتقديرات سابقة عند 13.44 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى إنتاج أقوى من المتوقع من خليج المكسيك وحوض بيرميان.


كما حذرت الوكالة من أن ارتفاع المخزونات العالمية قد يفرض ضغوطا إضافية على أسعار النفط حتى نهاية العام الجاري.

