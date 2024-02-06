تفاصيل جوائز وتكريمات مهرجان المركز الكاثوليكي

عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس لمهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، عدّة إجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

جوائزالريادة السينمائية:

للفنان أحمد فؤاد سليم للفنانة ماجدة زكي

للفنان سامح الصريطي للفنانة هالة صدقي

جائزة المركز الخاصة: للمخرج شريف عرفه

جائزة فريد المزاوي: للفنان ناجي سعد

جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان جميل برسوم

جائزة التميّز الإعلامي: للإعلامي د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:

للفنان عماد رشاد للكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال

للمايسترو نادر عباسي لمدير التصوير أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي :

للفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:

للفنان خالد النبوي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"

للفنان محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

جائزة المركز التشجيعية: للفنان طه دسوقي

كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الرابع على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على قناة سات7 الفضائية على القمر الصناعي نايل سات (تردد 11354 أفقي)، في تمام السابعة مساءً.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم هذه الدورة قد تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

جدير بالذكر أيضاً أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بدء من يوم 15 فبراير الجاري.