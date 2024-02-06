عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل جوائز وتكريمات مهرجان المركز الكاثوليكي

احمد فؤاد سليم
احمد فؤاد سليم

عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس لمهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، عدّة إجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

 اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

جوائزالريادة السينمائية:

للفنان أحمد فؤاد سليم               للفنانة ماجدة زكي

للفنان سامح الصريطي             للفنانة هالة صدقي                

 

جائزة المركز الخاصة:                     للمخرج  شريف عرفه

جائزة فريد المزاوي:                       للفنان  ناجي سعد

جائزة الأب يوسف مظلوم:                للفنان  جميل برسوم

جائزة التميّز الإعلامي:                    للإعلامي  د. عمرو الليثي

 

جوائز الإبداع الفني:

 للفنان عماد رشاد                   للكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال

للمايسترو  نادر عباسي             لمدير التصوير  أحمد المرسي

 

منافسة قوية|جمعية نقاد السينما المصريين تعلن أفضل فيلم مصري وأجنبي خلال 2023.. تفاصيل

فشل في تحقيق مليون جنيه.. سحب فيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:

للفنانة منى زكي          عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"

 

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:

 للفنان  خالد النبوي        عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"

 للفنان محمد دياب       عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

 جائزة المركز التشجيعية:        للفنان طه دسوقي

 

كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الرابع على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على قناة سات7 الفضائية على القمر الصناعي نايل سات (تردد 11354 أفقي)، في تمام السابعة مساءً.

 

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم هذه الدورة قد تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

جدير بالذكر أيضاً أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بدء من يوم 15 فبراير الجاري.

 

أحمد فؤاد سليم الاب بطرس دانيال افتتاح المهرجان الشرق الاوسط الفنانة حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ