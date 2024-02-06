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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على متن قارب.. صيادان يتصارعان مع قرش أبيض عملاق

صدى البلد

خاض صيادان شجاعان معركة مثيرة وثبتت أحداثها في مقطع فيديو، بعد أن تصارعا مع قرش أبيض ضخم يبلغ طوله 12 قدمًا.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان بلين كيني يقضي يومًا عاديًا للصيد قبالة شاطئ فلوريدا بالولايات المتحدة برفقة شريكه التجاري ديلان وير، حين رصدا القرش الضخم الذي يزن 1200 رطل. 

 

قرر الثنائي الجريء، اللذان يديران مجموعة رحلات الصيد "Coastal Worldwide"، استدراج "أكبر قرش ممكن" باستخدام رأس سمكة أبو سيف ضخمة تزن 150 رطلاً وسمكة تونة صفراء كبيرة كطعم.

 

لكن بعد أن اشتبكت السمكة بالطُعم، واجه الصيادان صعوبةً كبيرة في سحبها. 

 

وفي مقطع فيديو مدته 25 دقيقة على قناتهما على YouTube، يقول بلين : "إنه لا يسمح لي بأخذ أي شيء قد نضطر في النهاية إلى مطاردته".

أرسل مراقب القرش طائرة بدون طيار لتحديد نوع القرش الذي يتعاملون معه، وتبين أنه قرش أبيض كبير، صاح ديلان : "نعم، إنها وحش يا رجل، ليس أي قرش أبيض عادي".

 

خشي بلين في مرحلة ما أن يفقد القرش، وقال إنه سيكون "مفجوع القلب" إذا حدث ذلك. لكن في النهاية، نجحا في جر القرش إلى الشاطئ.

 

وفي صباح اليوم التالي، شعر بلين بشد قوي على خيط الصيد الخاص به من جهة القرش.

 وتساءل عما يمكن أن يكون، اقترح ديلان أربعة خيارات: قرش ماكو، أو قرش نمر عملاق، أو قرش أبيض، أو أكبر قرش دسكي رأياه على الإطلاق.

معركة مثيرة قرش قرش أبيض

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