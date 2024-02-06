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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسافر عبر الزمن يحذر: البشرية تنقرض في 2027

صدى البلد

يدعي رجل يلقب نفسه بـ"جافيير" بأنه "مسافر عبر الزمن"، ونشر مقاطع فيديو تظهر زياراته المزعومة إلى عام 2027، متضمنة صورا لملاعب كرة قدم شهيرة ومعالم فارغة مثل برج بيزا المائل.

 ورغم الخلوّ المُقلق، يبدو أنّ وسائل الراحة اليومية مثل الإنارة والإنترنت لم تتأثر.

تشمل رحلته المستقبلية زيارةً إلى لندن، حيث يستكشف استاد الإمارات لنادي آرسنال واستاد ستامفورد بريدج لنادي تشيلسي، وكلاهما خاليان من الناس.

 كما زار المعرض الوطني ومجلسي البرلمان، وهما فارغان أيضًا.

يشعر مستخدمو "تيك توك" بالقلق إزاء المستقبل المُخيف الذي يتحدث عنه، لكن آخرين لا يصدقونه حقًا، وسخر أحدهم قائلًا: "إذا كنت في المستقبل، من فاز بكأس العالم عام 2026؟"

وأضاف آخر مازحًا: "جافيير، سأرسل لك مركبتي الفضائية.. احضر كل الأموال التي يمكنك جمعها.. حتى أن أحدهم تحداه أن يتفقد منطقة 51 في الولايات المتحدة".

تظهر مقاطع فيديو أخرى رحلاته الفردية المزعومة عبر الزمن، بما في ذلك القيادة على طرق تبدو فارغة بينما يتساقط الثلج، وقيادة الزوارق السريعة، وفقًا لما ذكره موقع "ميرور". 

وفي مقطع فيديو آخر، ادعى أنه سرق لوحة الموناليزا من متحف اللوفر في فرنسا لإثبات وجوده في عام 2027.

كما ادعى أنه اقتحم منزل ليونيل ميسي، حيث رفع كأس العالم، لكن النجم الأرجنتيني انتقل من فرنسا إلى ميامي في عام 2023، أي قبل الزيارة المفترضة بأربع سنوات كاملة.

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