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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية بالهند يودي بحياة 11 شخصًا

صدى البلد

وقع انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في هاردا بولاية ماديا براديش بالهند، يُخشى أن يكون قد أودى بحياة 11 شخصًا على الأقل. 

وبحسب التقارير الأولية، وقع الانفجار صباح الثلاثاء بعد سلسلة من الانفجارات الأصغر.

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان واللهب تتصاعد فوق موقع الحادث. ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن.

أكد رئيس وزراء الولاية موهان ياداف وفاة عدد من الأشخاص، وتم إرسال نحو 50 سيارة إسعاف ومروحيات عسكرية إلى مكان الحادث.

نُقل المصابون الناجون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل. وقال موظف في المصنع لصحيفة "ذا صن": "لدينا 65 مصابا يتلقون العلاج هنا، وتم تحويل 10 آخرين إلى مستشفيات كبيرة".

وأضاف شاهد عيان للمجلة: "لقد كان الأمر أشبه بالشعور بزلزال قوي. ركضنا للخارج وشاهدنا حريقًا كبيرًا".

وأشار شهود عيان إلى أن ألسنة اللهب وصل ارتفاعها إلى 50 قدمًا. 

كما ذكر أشخاص يبعدون 15 كيلومترًا عن موقع الحادث أنهم شعروا بالاهتزاز الناتج عن الانفجار وتحطمت نوافذ منازلهم بسبب قوته.

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