ربنا يعوضك.. زيزو يوجه رسالة مؤثرة للونش بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجه أحمد سيد زيزو نجم الزمالك رسالة دعم إلى محمود للونش بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثالثة.

وكتب زيزو من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" الف سلامة عليك يااسد ،قدر الله ماشاء فعل واثقين في حكمة ربنا وقدرة وان شاء الله ربنا يعوضك اكتر ماكنت عايز ان شاء الله ارجع احسن من الاول ".

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن " الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة و مفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.