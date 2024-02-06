وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "المعد النفسي الرياضي"

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ختام فعاليات برنامج المعد النفسي الرياضي لتخريج الدفعة الثانية من المستوى الأول بعد اجتياز الاختبارات التطبيقية والنظرية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للطب الرياضي (الإدارة العامة لعلم النفس).

قال الدكتور أشرف صبحي - في تصريحات صحفية مساء اليوم، الثلاثاء، - : "سنقوم بالاستعانة بأوائل الخريجين بالمحافظات المختلفة للعمل معدين نفسيين في المشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة؛ مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والمشروع القومي للموهبة الحركية والمشروع القومي كابيتانو مصر".



كانت اختبارات انتقاء المعد النفسي الرياضي قد تم عقدها بمنتصف نوفمبر من العام المنصرم، وتقدم حينها للاختبارات 168 مشتركا من جميع محافظات مصر ممن توافرت فيهم شروط البرنامج.



اجتاز الاختبارات 66 مشتركا تقدم منهم 61 مشتركا لحضور برنامج المعد النفسي المستوى الأول وقد تم تقسيمهم على مجموعتين، وقد أقيمت الدورة للمجموعة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير 2024 لـ27 مشتركا. واختتمت الدورة للمجموعة الثانية اليوم لـ34 مشتركا، وسوف تعلن النتائج لكلا المجموعتين قريبًا.