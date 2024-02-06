برنامج خطوة نحو حياة أفضل يصل إلى محافظة الأقصر



استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية " خطوة نحو حياة أفضل" و ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر .والدكتورة جيهان حنفي رئيس الأدارة المركزية لتنمية النشء و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر .

وبحضور الدكتورة حنان الفقي والدكتور احمد عطيه مسئولي تنفيذ البرامج بالادارة المركزية لتنمية النشء

يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج .





أكد صلاح رشوان أن البرنامج يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، من أجل تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن يستحق " حياة أفضل" .

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و مروة محمد آحمد مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الادارة