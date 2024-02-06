أسامة كمال: زيارة بلينكن للقاهرة تكشف دور مصر في وقف الحرب بغزة

علق الإعلامي أسامة كمال، على لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، مشددًا على أن اللقاء يكشف أن الإدارة الأمريكية تحترم دور مصر في التوصل لصيغة لوقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وتفادي المأساة الإنسانية.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن وزير الخارجية إنجلترا تحدث عن أن بريطانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هذا يأتي متماشيا ومتناغما مع دعوات مصر من البداية، وهذه الرؤية أسهمت في أن يدرك المأساة والوضع الصحي في غزة.

وشدد على أن رؤية مصر الواضحة أسهمت في إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن "الأونروا" جاء تأكيد ورسالة إلى العالم والولايات المتحدة الأمريكية بدور الوكالة، منوهًا بأن حديث الرئيس السيسي جاء به إصرار أن يتم ذكر "الأونروا" في البيان والحديث.