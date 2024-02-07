كليات جامعة القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا.. وإعلام القاهرة توجه تعليمات مهمة قبل الفصل الدراسى الثاني

دار علوم القاهرة تعلن عن موعد لتعديل التسجيل للمقررات الإضافية

حقوق القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسي الأول



أنتهى عدد من كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لطلاب الدراسات العليا، كما أعلنوا عن فتح باب الالتماس على هذه النتائج ، كما قام البعض من إعلان جداول الفصل الدراسى الثانى إستعدادا لانطلاق الدراسة به خلال الأيام القادمة .

ومن جانبه -أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إعلام نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ لطلاب الدراسات العليا.

وقالت كلية الإعلام، تم إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا على الموقع الرسمى للكلية، كما أن تقديم الالتماسات بدأ من الإثنين ٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ في إدارة الدراسات العليا.

ووجهت الدكتور ثريا البدوى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بعد إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.

وقالت الدكتورة ثريا البدوى، إنه يجب سرعة التسجيل وسداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى لأن الدراسة ستبدأ في 17 فبراير 2024، وآخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير .

وفى نفس السياق -أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال الدكتور محمد سامح، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية عبر الموقع الخاص بالكلية، مؤكدا أنه يتم رفع كافة النتائج خلال الأيام المقبلة

كما أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن فتح باب التظلمات لجميع الطلاب ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.

https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

و على الجانب الاخر -أعلن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024.

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه تم فتح باب التسجيل من 25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10 فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل)، وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ.

وعلى الراغبين في إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024 اتباع الخطوات الآتية:

خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024

اولًا: الدخول على هذا الرابط: http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال) https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...

ثالثًا: كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده، وكذلك الرقم السري وتأكيده.

رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا.

خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط. http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.

جامعة القاهرة

وقد بدأت كليات جامعة القاهرة،فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت- تنفيذا لتوجيهات د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة -عقب انتهاء كل امتحان، حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وقد أنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.