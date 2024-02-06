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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

وجهت الدكتور ثريا البدوى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بعد إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.

وقالت الدكتورة ثريا البدوى، إنه يجب سرعة التسجيل وسداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى لأن الدراسة ستبدأ في 17 فبراير 2024، وآخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير .

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، وقعت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة إيست لندن، لإنشاء درجات علمية مزدوجة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمي للتدريس بجامعة القاهرة الدولية، في إطار استراتيجية جامعة القاهرة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإداريةالجديدة.


 

وتتضمن اتفاقية التعاون، استضافة 19 برنامجًا دوليًا بالتعاون بين جامعة إيست لندن، يكون مقرها الفرع الدولي للجامعة في تخصصات الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في مجالات الأمن السسيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن، ومن المُقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارا من سبتمبر 2024.


 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سياسة الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل منظومة التعليم العالي المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الدولية لمصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

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