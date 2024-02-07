ناصر ترك يحذر من صفحات السوشيال ميديا: تستخدم في النصب على المواطنين

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما يتم من تداول العملات واعلانات على السوشيال ميديا، له مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أنه على الدولة أن تقوم باجراءات رادعة ضدد أصحاب الصفحات.

وقال ناصر ترك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الصفحات المنتشرة على السوشيال ميديا الخاص بالعمرة تعمل بعشوائية، مؤكدا انه عملنا حملات لتوعية المواطن ، ضد صفحات النصب على السوشيال ميديا.

المسئولين عن تلك الصفحات.

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الصفحات المنتشرة توهم المواطنين، بتوفير العملات وتقديم تسهيلات لهم في الحج والعمرة، وهو غير صحيح، مناشدا أجهزة الدولة بالتحرك لضبط المسئولين عن تلك الصفحات.