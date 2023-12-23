العليا للحج تكشف عن غرامة رادعة للمتحايلين على السلطات السعودية العام الماضي

علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مشددًا على أن هذا ليس مجرد تحذير ولكنها حملة توعية للمواطنون بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج، موضحًا أنه هناك سلبيات يتم الوقوف أمامها أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج كان به كوارث.

وأشار "ترك"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة المضيفة "السعودية" وضعت قواعد وتنظيم معين، إلا أنه فوجئ أن بعض المصريين من تحايل عليهم بعض الوسطاء ودخلوا نظام الحج عن طريق تسريب سواء بالمشي أو داخل أتوبيسات.

هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية

وأكد أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية، موضحًا أنه يتم تفعيل من خلال وزارة السياحة والداخلية لمراقبة الكيانات الغير وهمية.

وأوضح أن المتاح للحج هو 80 ألف فقط، وفي مصر أقل سعر للحج في العالم وتبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه وهناك تدرج أسعار.

وأردف أن هناك قانون 84 صدر سنه 2022 وبه عقوبات تصل لـ 3 مليون جنيه بدون المرور على بوابة الحج.