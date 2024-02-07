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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: وزير الرياضة وراء وجود حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو من وراء تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر الأول بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسام حسن جاء تعيينه بعد توصية الدكتور أشرف صبحي، واتحاد الكرة مجرد ضيف شرف ولديه حالة ضعف".

وأضاف أمير هشام: "اتحاد الكرة لديه حالة تخبط شديد، ولا أعلم سبب إعلان تولي محمد يوسف مدربًا مؤقتًا ومدرب عام في جهاز أجنبي، ثم بعدها التوجه إلى مدرب وطني، وهنا أتساءل لماذا تم الإعلان عن تلك القرارات دون التأكد من تطبيقها؟".

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