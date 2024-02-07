أمير هشام: «الخطيب» عقد اجتماعًا مع شركة الكرة بالأهلي وحذَّر من الانفراد بالقرارات

طالب بتنمية موارد النادي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي وأعضاء الشركة بالكامل باستثناء أمير توفيق الذي يتواجد خارج البلاد.

وتابع “هشام” خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب أبدى استياءه من طريقة إعلان القرارات، مؤكدًا أن أي قرار لا بد أن يتم إعلانه عن طريق مجلس الإدارة أو المتحدث الرسمي، وأن أي إعلان عن أي قرار لا بد أن يكون بالتنسيق مع إدارة النادي".

وأضاف أمير هشام: "رئيس النادي طالب الشركة بطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتنمية موارد الأهلي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وحاجة النادي لزيادة الموارد".