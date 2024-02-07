ياسر حمد: خبر إصابة الونش صدمني وشيكابالا قائد الفريق

نشر الاعلامي مينا ماهر تصريحات نجم الزمالك ياسر حمد عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك : لاعبنا ياسر حمد عبر قناة الزمالك: خبر اصابة الونش صدمني و زعلت لانه من المدافعين الكبار في قارة افريقيا.. حظ سئ للفريق خسارة لاعب بقيمة الونش في الفترة المقبله اتمني له الشفاء العاجل، مستعد اللعب في اي مكان داخل الملعب من اجل خدمة نادي الزمالك

وتابع : ياسر حمد عبر قناة الزمالك: شيكابالا كابتن و قائد الفريق يعطي للجميع حالة ود و حب داخل التدريبات دائماً لاحظت عليه ذلك خلال المران، انا اعرف شيكابالا منذ احترافي و هو لاعب كبير .

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر امس الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

و قام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.