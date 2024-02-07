أيمن عبد العزيز عن واقعة مهند لاشين: أنا مدرب مش دكتور نفساني

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بشان واقعة مهند لاشين عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن عبد العزيز: معنديش وقت ولا رفاهية عشان اقعد مع كل لاعب عنده مشكلة نفسية ... أنا مدرب مش دكتور نفساني.

وكان قد اعتذر مهند لاشين عن تسديد آخر ركلة جزاء لمصر أمام الكونغو ليسدد محمد أبو جبل بدلا منه".

ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.