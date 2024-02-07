عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يدق ناقوس الخطر.. علامات تدل أن علاقتك الزوجية مهددة

يدق ناقوس الخطر
يدق ناقوس الخطر ..علامات تشير إلى أن العلاقة الزوجية مهددة

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى أن العلاقة الزوجية في خطر، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة أن العلاقة ستنتهي بالطلاق، إليك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى وجود صعوبات في العلاقة، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

نجلاء بدر: لم أقلق من جرأة مشهد العلاقة الزوجية

لعلاج الملل في العلاقة الزوجية.. نصائح من دار الإفتاء

علامات تشير إلى أن العلاقة الزوجية مهددة

نقص التواصل: إذا كان هناك قلة في التواصل الفعّال بينك وبين شريكك، وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والاحتياجات والمخاوف، فقد يكون هذا علامة على وجود مشاكل في العلاقة.

النزاعات المستمرة: إذا كانت النزاعات والمشاجرات تحدث بانتظام ولا يتم حلها بشكل بنّاء، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن هناك توتر وعدم توافق في العلاقة.

الاهتمام المنخفض: إذا كانت الاهتمامات والاهتمام ببعضكما البعض تتلاشى وتقل، ويفقد أحدكما الاهتمام بالحفاظ على الرومانسية والتواصل العاطفي، فقد يكون هذا علامة على انحسار العاطفة في العلاقة.

الانعزالية: إذا كان أحدكما يشعر بالانعزال والانفصال العاطفي ويفضل قضاء الوقت بمفرده بدلاً من القضاء على وقت جودة مع الشريك، فقد يكون هذا إشارة إلى تدهور العلاقة.

الخيانة وعدم الثقة: إذا كان هناك خيانة أو عدم ثقة مستمرة في العلاقة، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور الثقة والارتباط بينكما.

علامات تشير إلى أن العلاقة الزوجية مهددة

عدم الرضا الجنسي: إذا كان هناك عدم رضا جنسي مستمر أو عدم القدرة على تلبية احتياجات الشريك الجنسية، فقد يكون هذا عاملاً مؤثرًا سلبيًا على العلاقة.

الانعدام الشامل للسعادة: إذا كانت السعادة والرضا العامين في العلاقة غائبين، وتشعران بالتباعد والعدم الراحة المستمرة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن العلاقة في خطر.

إذا كنت تلاحظ وجود بعض هذه العلامات في علاقتك الزوجية، فقد يكون من المفيد البحث عن المساعدة الاحترافية من مستشار زواج أو طبيب نفسي متخصص في العلاقات الزوجية، يمكن أن يساعدك المستشار على استكشاف المشاكل والعمل معًا على تحسين الاتصال وبناء علاقة أقوى.

العلاقة الزوجية التواصل الفع ال وجود مشاكل في العلاقة النزاعات المستمرة نقص التواصل الانعزالية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

قرار عاجل من النيابة في واقعة ابتلاع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

في ظل مطالب حماس.. «لقاء طويل ومتعمق» بين نتنياهو وبلينكن

قضية رسومات المترو.. قرار عاجل بشأن استئناف غادة والي

الزراعة: رفع كفاءة الأصول من المزارع السمكية لتحقيق أعلى إنتاجية

هشام آمنة: توجيهات من السيسي بتقديم الدعم لدورة المنتدى الحضري العالمي

جولد بيليون: 1.5% تراجعاً في أسعار الذهب عالمياً منذ بداية 2024

مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

يدق ناقوس الخطر.. علامات تدل أن علاقتك الزوجية مهددة

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

فيديو

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ