عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 21 حالة تعدي بمساحة 3822 ألف متر مباني و 12 حالة تعد بمساحة 42 فدانا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى ديرب نجم 

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بالشرقية تعدي على الأراضى الزراعية رئيس الجمهورية ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

أمير هشام: وزير الرياضة وراء وجود حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

أسعار أيولوس A30 Shine السيدان بعد زيادات فبراير

جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

بعد توفيق أوضاعها.. الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بالشروق

أبو الغيط يفتتح المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

الحماس لا يكفي.. المستكاوي يعلق على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

أغرب وسائل التخسيس.. تعرف عليها

فيديو

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ