وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى ديرب نجم 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، بعد المرور على مستشفى ههيا المركزي.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالقسم، موجهاً بإجراء بعض التعديلات بغرفة التصنيف، لزيادة عدد الأسرة بها، كما تفقد قسم النساء والتوليد، ووجه بأهمية تطوير الخدمة به، وزيادة معدلات التردد على القسم، وزيادة الإضاءة في بعض الأماكن بالمستشفى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قسم الاقتصادي، والعيادات المسائية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، متفقداً قسم الأورام السرطانية، والذي يسع لعدد ١٥ سرير منهم ٦ أسرة عناية مركزة، هذا بجانب ٦ كراسي لتلقي العلاج اليومي، ووجه وكيل الوزارة بتطوير الخدمة بالقسم وتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، هذا بالإضافة إلى عمل العيادة الخارجية بصورة جيدة خلال الأسبوع، مع عمل الدعاية اللازمة لها.

وفي نهاية الزيارة ناقش "مسعود" مع إدارة المستشفى، في حضور مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث احتياجات المستشفى من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بضرورة تطوير الخدمة الطبية في عدد من الأقسام الطبية، وتحسين تنظيم أداء العمل بقسم الإستقبال والطوارئ.