الشرقية .. انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المرشحين لوظيفة معلم مساعد

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق فعاليات برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين المساعدين الدفعة الثانية من معلمي مسابقة 30 ألف معلم، والبالغ عددهم 2949 متدرب ومتدربة موزعين علي 83 قاعة تدريبية علي 17 إدارة تعليمية والتي من المقرر أن تستمر ثلاثة ايام.

أكد محمد رمضان وكيل الوزارة علي أهمية التدريب البدني والذهني للمتدربين ، والذي يواكب التقدم التعليمي في مصر وتتكون الحقيبة التدريبية من ثلاث محاور رئيسية، هي الولاء والانتماء، التواصل الفعال، والإعداد البدني والذهني.

جاء ذلك بحضور محمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية وامين منصور مدير عام ادارة شرق الزقازيق التعليمية وماهر كمال باشا مدير مركز التدريب الرئيسي بالزقازيق.

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