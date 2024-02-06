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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لمواجهة المحتكرين..

تموين الشرقية يضبط 20 طن مواد غذائية بدون بيانات بالعاشر من رمضان

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق وخاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن المصري تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذا قرار معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 330لسنة 2017 والخاص بالاحتفاظ بالفواتير البيعيه الضريبيه والقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 والخاص بتدوين السعر علي عبوات السكر والقرار 110 لسنة 2023 والخاص بتدوين السعر علي عبوات الارز وبإشراف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديريه قامت الرقابه التموينيه بالمديريه بتشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديريه ومجدي فرج ومصطفى الشحات وابوطالب صلاح الدين بالاشتراك مع ادارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الادارة ومصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشر بالمرور علي الانشطة بالعاشر للوقوف على مدي التزام اصحاب الانشطة التجاريه والهايبرات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

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وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم عمل خمس محاضر في مجال السلع الاستراتيجية باجمالي مضبوطات بلغت عشرون طن من المواد الغذائيه الاستراتيجية (سكر وزيت وارز ومكرونه وفول ) بيانها كالاتي 11طن و225 كجم أرز و2 طن460كجم زيت طعام وواحد طن 747كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر و2 طن مكرونه و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها بالاضافه لتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات وجاري عرض المحاضر علي النيابه العامه لاجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع.

إدارة تموين العاشر من رمضان إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية أصحاب الأنشطة التجارية الاسم ورقم الجلوس التموين والتجارة الداخلية التموين وجهاز حماية المستهلك

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