بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء،نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 87.61%، حيث تقدم لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة141 ألف و 477 طالبا وطالبة، حضر منهم 140 ألف و 921 طالبا وطالبة، ونجح 123 ألف و 465 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي في الشرقية « المهني » 99.54 % حيث تقدم لأداء الإمتحان 1152 طالبا وطالبة، حضر منهم 1093، ونجح 1088 طالب وطالبة.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم لأداء الإمتحان 71 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الشرقية بلغ 142 ألفا و 711 طالبا وطالبة،حضر منهم 142 ألف و 69 طالب وطالبة،ونجح منهم 124 ألف و 635، بنسبة نجاح 87.61٪.