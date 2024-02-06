محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.61 ٪

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 87.61٪.

أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 .

أدى الامتحانات 141502 طالبا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي أنه من المقرر عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم سيتم إتاحتها في جميع المدارس وعلي الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم "فيسبوك" على مواقع التواصل الاجتماعي.