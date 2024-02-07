تعاون جديد لدعم الاقتصاد المستدام بمصر

تتعاون ماستركارد مع شركة بنوك مصر (EBC)، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، في خطوة هامة لدعم النمو الاقتصادي المستدام حيث يهدف التعاون الى تعزيز المدفوعات الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.



الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، تعاونت ماستركارد مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر لدعم تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة للبنوك المصدرة في مختلف أنحاء البلاد المتوقع إطلاقه في 2024.



وقد صرح طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر قائلاً: "تعتبر شركة بنوك مصر الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري لتطوير وتشغيل نظم المدفوعات ودعم التحول إلى وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، ويمثل التعاون بين ماستركارد وشركة بنوك مصر مرحلة هامة في تطور نظم المدفوعات في مصر.

فقد عملنا بشكل مشترك على تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، وإنشاء نظام للمحافظ الإلكترونية بالإضافة إلى اتخاذ خطوات هامة في مجال الترميز.