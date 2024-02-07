تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك في مران اليوم

خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة البرتغالي لويس فيسنتي مدرب الحراس خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص فيسنتي، على تدريب حراس مرمى الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام بعض الأدوات الخاصة بالفقرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.