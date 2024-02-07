رئيس مدينة رأس غارب يُضيء شوارع منطقة الصحراوية بالكهرباء

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بإطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة في شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية. وجاء هذا الإنجاز بعد جهود متواصلة لتثبيت الأعمدة وتوصيل الكابلات، حيث تمت العمليات بمهنية عالية وفقًا للمعايير الفنية العالمية.

وأكد اللواء نديم أنه جارٍ الآن الانتهاء من تجهيز شوارع المنطقة للاستعداد لبدء أعمال الرصف وفرد الطبقة الأسفلتية، بعد الانتهاء من بناء الأرصفة وتركيب الإنترلوك. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

من جانبه، أشاد السكان بالمبادرة الإيجابية التي تسهم في تحسين سُكناهم وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة. وعبروا عن تقديرهم لجهود الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الذي يعزز من مستوى الحياة ويعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمنطقة.