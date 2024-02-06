إعلام الغردقة ينظم دورة تدريبية لطالبات المدارس الفنية

نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة، دورة تدريبية لطالبات التعليم الفني بالغردقة، تحت عنوان "الصناعات اليدوية اصنع بيدك" بفرع المجمع بالغردقة، ضمن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" فى إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وأكدت نرمين أبو سريع، مدير إعلام البحر الأحمر وأسوان، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلي، والحث على العمل والإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين، حاضرت فيها نجوى فتحى، مدربة مشغولات يدوية، وشاركت فيها 28 طالبة من طلاب المدارس الفنية بالبحر الأحمر.

ويشارك فى الدورة مع إعلام الغردقة، المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بتعليم البحر الأحمر، ومشروع قوى عاملة مصر.