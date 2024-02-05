رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطات الإنتاج ويشدد على جودة الخدمة

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، خلال جولة له اليوم الإثنين، سير العمل في عدد من مواقع الشركة، حيث زار محطة اليسر لتحلية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالغردقة.

وقام رئيس الشركة، خلال الجولة، بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في التعامل مع أجهزة حقن الكلور، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر للعاملين في المواقع لضمان تفادي أي مخاطر محتملة.

وأكد عيسى ضرورة الالتزام بجميع معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة. وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المياه للمواطنين، مع التأكيد على مراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بالمواصفات الصحية القياسية.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الشركة على استمرار التحسين المستمر لمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تُقدم لأهالي المحافظة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في كل جوانب العمل.