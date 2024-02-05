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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتمال أعمال رصف ساحة الانتظار بالمدخل الشمالي لـ رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم، أعمال رصف ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل بالمدخل الشمالي للمدينة. يأتي هذا الفحص تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إجراء المتابعة الميدانية للمشروعات في مختلف مدن المحافظة.

وأفاد نديم بأن أعمال الرصف قد اكتملت بنجاح، وتم تجهيز الساحة لاستقبال السيارات، بهدف تحقيق السيولة المرورية على الطريق السريع، وتقليل حوادث الطرق، ومنع انتظار السيارات في حارات الخدمة بالمدخل الشمالي للمدينة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية هذا الإجراء في تحسين تدفق حركة المرور، وضمان سلامة السائقين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين بنية الطرق وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان راحتهم.

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