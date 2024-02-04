ندوة حول الإسراء والمعراج بمركز شباب القصير.. تفسير وفهم لأحداث عظيمة

نظم مركز شباب القصير بالتعاون مع إدارة أوقاف القصير ندوة مميزة حول الإسراء والمعراج، وذلك في إطار الخطة السنوية للنشاطات الثقافية والدينية للمركز.

تميزت الندوة بحضور فضيلة الشيخ رمضان رجب محمد إمام، الخطيب والمدرس بإدارة أوقاف القصير.

تناولت الندوة تفسير وفهم أحداث الإسراء والمعراج، اللتين تحتلان مكانة كبيرة في تاريخ الإسلام، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجوانب الدينية والتاريخية لهاتين الأحداث. يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار جهود المركز لرفع الوعي الديني والثقافي بين شباب المجتمع وتوفير مصادر موثوقة لتوجيههم.

تهدف الندوة إلى تعزيز القيم الإسلامية وتعزيز التربية الدينية للشباب، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع الدين الإسلامي. يأتي هذا الحدث تحت رعاية وتوجيهات كريمة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع.