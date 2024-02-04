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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح قافلة "عينيك في عنينا" بإجراء 22 عملية جراحية بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، نجاح قافلة الرعاية الصحية "عينيك في عنينا"، حيث تم إجراء 22 عملية جراحية للعيون ضمن الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأهالي المدينة ومنطقة عرب عايش.

وأكد اللواء ممدوح نديم أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، تم توفير حافلة لنقل المواطنين إلى مركز دار العيون في محافظة بني سويف، حيث تم الكشف على المرضى ضمن فعاليات القافلة الطبية. شاركت في هذه المبادرة المجتمعية مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مزرعة رياح غرب بكر، التابعة لشركة إنفينيتى باور.

وأشار رئيس المدينة إلى أن العمليات الجراحية شملت مجموعة متنوعة من التدخلات الجراحية في العيون، مثل جراحة المياه البيضاء وظفرة العين وزرع العدسة وجراحة الليزر وحقن الشبكية.

وختم نديم بالإشارة إلى أن هناك 13 عملية جراحية أخرى ستتم للمواطنين في مواعيد لاحقة، وسيتم تحديد هذه المواعيد قريبًا.

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