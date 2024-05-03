ألمانيا.. حريق في مصنع أسلحة وانتشار سحابة سامة

قالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة إن رجال الأطفاء لازالوا غير قادرين على السيطرة على حريق منع تابع لشركة ديهل للصناعات الدفاعية، التي تنتج الأسلحة في العاصمة برلين.

وقال مسئول في خدمة الطوارئ الألمانية لوكالة تاس الروسية إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من السيطرة على الحريق إلا أن الوضع آخذ في التحسن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اندلع حريق كبير في برلين في مصنع للمعادن تابع لشركة ديهل للصناعات الدفاعية، التي تنتج الأسلحة، ما تسبب في انتشار سحابة سامة من الدخان في المدينة، ناجمة عن تخزين حمض الكبريتيك وسيانيد النحاس في المصنع.