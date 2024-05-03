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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة وداع مؤثرة لـ نجم بوروسيا دورتموند قبل رحيله عن الفريق

ماركو ريوس
ماركو ريوس

أعلن ماركو رويس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند رحيله عن النادي الألماني بعد نهاية عقده في ختام الموسم الحالي بعد 12 عاماً في صفوفه.

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وتحول رويس (34 عاماً) إلى أيقونة لدورتموند منذ انضمامه من بروسيا مونشنغلادباخ في 2012، حيث أحرز 168 هدفاً وقدم 128 تمريرة حاسمة في 424 مباراة، وتوج بكأس ألمانيا مرتين وبالسوبر مرتين، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 عند الخسارة أمام بايرن ميونيخ.

 

كان رويس قضى تسع سنوات في دورتموند بمرحلة الناشئين ثم التحق بمونشنغلادباخ قبل العودة، ويمكنه الانتقال مجاناً إلى ناد آخر بعد يوليو.

وقال في رسالة وداع مؤثرة: «قضيت نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، سيكون من الصعب قول وداعاً في نهاية الموسم».

ويأمل رويس في نهاية ذهبية لمسيرته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق دورتموند 1 - صفر على باريس سان جيرمان في ذهاب قبل النهائي، وإذا تخطى الإياب في فرنسا الأسبوع المقبل فسيواجه ريال مدريد أو بايرن ميونخ على اللقب.

ماركو رويس دورتموند

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