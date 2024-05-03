إنبي المصرية تشارك في حوار الاتحاد الأوروبي عن المناخ

شاركت شركة إنبي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في حوار الاتحاد الأوروبي حول المناخ (EUCD)، حيث قامت بعرض قدراتها الهندسية والتعاقدية في سلسلة مراحل انتاج الهيدروجين المتجدد (الأخضر).

شارك في الحوار ممثلو وزارة البترول، ووزارة الكهرباء، ووزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي، ومقدمو التكنولوجيا، والشركات الخاصة كجزء من سياسة تيسير الحوار وتبادل المعلومات في مصر لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي يوم تحت عنوان "الطريق نحو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للهيدروجين المتجدد"، عرض المهندس هشام توفيق، المستشار الفني للتحول الطاقي والاستدامة بشركة إنــبى، خبرات الشركة في توفير حلول مستدامة من خلال تقديم عرض تفصيلي لسلسلة مراحل إنتاج الهيدروجين المتجدد.

أبرز العرض الذي قدمه المهندس هشام توفيق نطاق خدمات إنــبي الشامل ومجالات خبرتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وقدرات إنــبي في جوانب متعددة، بما في ذلك التصميم وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ أنظمة معالجة المياه الضرورية لإنتاج الهيدروجين المتجدد، وكفاءة الشركة في تصميم وتوريد معدات ضغط الهيدروجين وتخزينه، ومشاركة إنــبي المتميزة في إنتاج الأمونيا الخضراء كوسيلة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته الأخرى.

أظهر العرض الذي قدمته إنــبي التزامها بأداء دورها في تطوير وتوطين عمليات إنتاج الهيدروجين المتجدد (الأخضر)وأكد علي مكانه الشركة كمقدم رائد للحلول المستدامة في عملية التحول الطاقي والوصول لبيئة مستدامة منخفضة الكربون وقد حظي العرض استحسان الحضور.

الشركة تفخر بأن تكون في طليعة هذه الرحلة التحولية، وتلتزم إنبي بتقديم حلول متطورة تعالج تحديات الطاقة في العالم.