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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء رش مادة الـ MC لتحسين شوارع رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الجمعة، عن انطلاق عمليات رش مادة الـ MC في عدة مناطق بالمدينة. شملت هذه العمليات شوارع تقسيم الشباب، وعمارات الـ 96 ج، والمنطقة الـ 56 وحدة، بالإضافة إلى ساحة انتظار سيارات النقل الثقيل بالمدخل الشمالي.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لعمليات رصف الشوارع وتنفيذ الطبقة الأسفلتية، بعد الانتهاء من تجهيز الشوارع وإنجاز الأرصفة، وتركيب الأعمدة وإضاءة هذه المناطق.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من تجهيز شوارع منطقة الـ 253 وعمارات الـ 168 بمنطقة الصحراوية، مؤكدًا على الاستعداد للشروع في عمليات الرصف في تلك المناطق بمجرد الانتهاء من التجهيز.

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