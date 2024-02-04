الإعلام البيئي بنادي شدوان الرياضي بالغردقة لتوعية رواده حول الآثار السلبية للبلاستيك

نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة في نادي شدوان الرياضي ندوة توعية بيئية حول تأثيرات البلاستيك السلبية على البيئة البحرية.

وتمت إضافة ورشة عمل تحت عنوان "لوّن بيئتك" ضمن خطة الإدارة لتوعية زوار النادي خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وقد شارك رواد النادي في الندوة التوعية وورشة العمل بفاعلية، حيث تناولت الندوة التحديات التي تواجه البيئة البحرية نتيجة استخدام البلاستيك بشكل كبير.

وتهدف هذه المبادرة إلى توجيه الضوء نحو أهمية المحافظة على البيئة وتحفيز التصرف المستدام والتفاعل الإيجابي في سبيل الحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات السلبية للاستهلاك الزائد للبلاستيك.