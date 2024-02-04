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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر.. تاريخ عريق وتنوع بيئي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتألق محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر كواحدة من الأماكن ذات التاريخ الإنساني العريق والتنوع البيئي الفريد.

 

 يمتد تاريخها من زمن سكنها البدو القديمين وصولاً إلى عصور الرومان الذين استفادوا من معادنها الثمينة.

 

 يروي هذا الوادي قصة الصمود والتحدي أمام عناصر الطبيعة، ويظهر ذلك بوضوح في تضاريسه الجميلة وحوائطه الصخرية الانحدارية.

المواصفات والتأسيس


تغطي محمية وادي الجمال مساحة قدرها 6855 كيلو متر مربع، وتأسست بموجب القرار رقم 143 لسنة 2003. على الرغم من كونها منطقة جافة، إلا أنها تشكل جزءًا هامًا من أكبر خزانات مياه جنوب البحر الأحمر.

التنوع البيئي والحياة البرية


تتميز المحمية بتنوع بيئي فريد وانتشار وفرة الحياة البرية، تضم مختلف الحيوانات مثل الغزال المصري، والأرانب البرية، والوبر، والوعل، والجمل، والثعالب بما في ذلك الثعلب الأحمر وثعلب الرمال، يشمل التنوع أيضاً الحياة البحرية مع وجود طيور النورس والقروش وعروس البحر.

الزواحف والطيور


تتواجد العديد من الزواحف في المحمية، بما في ذلك الثعابين مثل الطريشة وثعبان الرمال، تزخر المنطقة بأنواع مختلفة من الشعاب، بما في ذلك شعاب شرم، يكتمل التنوع بوجود طيور مثل طائر الخطاف وأبو معلقة وصقر الغروب والبلاشون.


تظل محمية وادي الجمال تحفر قصة فريدة وجميلة في ذاكرة الزمن، حيث يتلاقى التاريخ الإنساني والتنوع البيئي ليصوغا صورة رائعة لصراع الإنسان وصموده في وجه التحديات الطبيعية.

البحر الأحمر التاريخ الإنساني الحياة البرية الحياة البحرية جنوب البحر الاحمر محمية وادى الجمال

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