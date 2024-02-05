خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

تقترب ساعة الحسم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر، حيث أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2024 خلال الساعات المقبلة.

تشير التقارير إلى أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بدأت منذ السبت الماضي في مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة، بإشراف هشام منير، حيث يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات قبل الإعلان الرسمي.

من جهته، أكد وكيل الوزارة في تصريحاته أن التأخير في إصدار النتائج يهدف إلى ضمان دقة العمل وتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم مصلحة الطلاب جميعًا. وفي هذا السياق، أشرف منير على جودة عمليات التصحيح، مطالبًا بالالتزام بتوفير نماذج الإجابة واتباع تعليمات رئيس لجنة التقدير.

من المتوقع أن يتم الإعلان النهائي بعد موافقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على النتائج. يُذكر أن هذا التأخير يأتي في سياق الحرص على تحقيق أقصى درجات الدقة والانضباط في عملية التصحيح، وذلك لضمان حقوق الطلاب وتوفير بيئة دراسية ملائمة.