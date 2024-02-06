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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الآثار والسياحة تُعفي فئات محددة من دفع رسوم دخول متحف الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 قررت وزارة الآثار والسياحة استثناء فئات محددة من دفع رسوم الدخول إلى متحف الغردقة، الذي يعد موطنًا لمجموعة متميزة من القطع الأثرية التاريخية.

 

يأتي هذا الإعلان من قِبل وليد علام، المشرف على متحف الغردقة، الذي أكد أن الوزارة اتخذت هذا القرار بهدف تعزيز الوصول إلى التراث الثقافي وتشجيع التفاعل معه، حيث يُعفى من دفع رسوم الدخول الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية حتى مرحلة التعليم الأساسي، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بالإضافة إلى كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين وذوي الهمم، وأهالي الشهداء.

 

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الشباب وتشجيعهم على استكشاف واكتشاف التراث الوطني، وتوفير فرصة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الثروة الثقافية للبلاد.

 

يُذكر أن متحف الغردقة يحتضن أكثر من 1400 قطعة أثرية، بما في ذلك 10 قطع نادرة تعود للملك توت عنخ آمون، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تراث مصر الفريد والمتميز، مما يجعل زيارة المتحف تجربة ثقافية لا تُنسى.

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