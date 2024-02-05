رصف الشوارع وتحسين الإنارة ضمن خطة تطوير البنية التحتية في القصير

تواصلت أعمال التطوير في مدينة القصير، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتنفيذ الخطط الاستثمارية وتقديم خدمات محسنة للمواطنين.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الخطة التنموية للمدينة تركز على رصف العديد من الشوارع، بالإضافة إلى تحسين الإنارة العامة في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الشكل الحضري للمدينة.

وفي هذا السياق، قامت الإدارات المختصة في الوحدة المحلية بمتابعة عمليات تركيب الانترلوك في الشوارع المتفرعة من شارع الشيخ عبد الغفار.

يأتي هذا الجهد الحثيث في إطار السعي لتحسين وتطوير بنية الطرق والبنية التحتية، بهدف تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين وجعل المدينة تظهر بمظهر حضاري أفضل.