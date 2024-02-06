وكيل التعليم بالبحر الأحمر يتفقد الأنشطة المختلفة ويؤكد على توفير الكتب الدراسية

قام هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بزيارة تفقدية للمركز الاستكشافي بالمديرية يوم الثلاثاء، تم خلال هذه الزيارة تفقد العديد من الأنشطة التعليمية المختلفة، منها أنشطة في اللغة الإنجليزية، وتربية فنية، وأشغال يدوية ونادي العلوم، بمشاركة العديد من الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وفي إطار جهوده الرامية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، قام الوكيل بزيارة مخازن المديرية، برفقة أشرف فرج، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء. وأكد خلال هذه الزيارة على ضرورة تسليم الكتب الدراسية للمدارس بأسرع وقت ممكن، لضمان توصيلها للطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة الامتيازات الضرورية للمناطق التعليمية، بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية في المنطقة.