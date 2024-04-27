هشام آمنة: استمرار البرنامج التدريبي لقيادات المحليات حول التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين وقيادات الادارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح علي مخالفات البناء للأسبوع الثاني على التوالي، والذى بدأ الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

ويستفيد من البرنامج حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني ٢٠٣٤ متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، لافتًا الي أن البرنامج التدريبي يهدف الي حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .